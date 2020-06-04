宏碁集團創辦人施振榮4日出席外貿協會「防疫國家館」上線時表示，台灣人真的很幸福，尤其在這次疫情當中，我們一切照常，他認為，這真的是奇蹟！台灣防疫的奇蹟，簡直就是Mission impossible！(不可能的任務）

施振榮說，疫情爆發之後有一些生活還是會調整，像是疫情爆發後，農曆年他就啟動視訊跟大家拜年，這其實也是台灣超前部署的一環，施振榮認為，台灣有三大奇蹟，經濟奇蹟、政治奇蹟之外，防疫奇蹟再一次展現台灣又一項奇蹟。

他表示，在台灣從上到下，大到大型醫療院所，小到診所甚至全國老百姓齊心防疫，新冠病毒進來台灣很吃癟，整個就把它轟死了，因為從診所到老百姓，大家每天都接受到中央疫情中心相關訊息，老百姓的知識平均水準應該是世界第一。

施振榮進一步表示，自2003年SARS爆發後，2004年在健保的基礎下，健保卡以IC卡形式、2005年可以說就啟動整個數位防疫的架構，經過15年，不是為了新冠病毒而做，而是流感本身就是一個常態，在這個前提下已經養兵千日，以致可以超前掌握到。

施振榮強調，與貿協董事長黃志芳與相關業者為了「防疫國家館」陸續透過視訊會議討論，他代表資通訊業界本來就有一個構想，期整合防疫產業為全球作出貢獻。施振榮指出，不要以為台灣小小的，但有很多科技文明都是領先，智慧醫療也會是未來台灣要對全世界做具體貢獻的一環。施振榮認為，過去資通訊是面對國際，醫療過去沒有面對國際，真的透過科技有效的智慧醫療，可以對人類做出影響深遠的貢獻，目前正與台灣研發型生技新藥發展協會理事長張鴻仁共同發起成立民間「數位防疫產業大聯盟」，數位防疫產業大聯盟也要組國家隊。

(工商 )