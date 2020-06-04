行政院長蘇貞昌宣布「振興三倍券」，國民黨籍新竹市議員林耕仁在臉書貼出蔡英文總統2008年時任民進黨主席時，抨擊前總統馬英九發行的消費券貼文，有網友酸「蔡英文跨時空打臉振興三倍券」。對此，國民黨三問蘇揆，是否認同蔡總統當年對消費券的批評？振興券衍生的各項問題與當年蔡質疑的有何不同？為何不採取蔡英文所言「發放現金，更加快速有效」來振興經濟？

此外，國民黨也請「蔡英文主席」依當年的標準，要求「蔡政府」直接發現金紓困，更加快速有效。

國民黨文傳會主委王育敏表示，蔡英文2008年11月19日在臉書以〈消費券政策大轉彎證明民進黨主張的正確性〉為題發文，共分四點，各點都可套用在今日民進黨政府身上，打臉聲音清脆響亮。

其中第二點更明白表示，「發放消費券行政成本高，且從決策到執行的作業時間較長，更有必須防偽等問題，而且容易產生「以券變現」的亂象，不如改採取退稅及補貼弱勢的方式，直接給予民眾現金，更加快速有效。」

王育敏強調，上述12年前蔡英文的說法，完全可套用到今日振興券上，振興券決策時間拖太久，如蔡英文所言「延遲數月後，政策方向才又大轉彎，已經錯失減緩景氣衰退的黃金時機」；也同樣有防偽問題，「以券變現」更是花招百出，被大眾廣為討論，真正實施上路後必然亂象頻傳。

至於振興券使用上排除電商網購等11項目，王育敏指出，昨天官員才說可以用發票統編的方式認定是否為電商網購，今天又轉彎說不可行，改為採取正面表列方式，一日三變的作法，讓民眾無所適從。也如蔡英文所言，這項政策是「台北冷氣房」中的決策，使用上的限制是一種變相的打壓。

最後，王育敏強調，當年蔡英文說「近來的經濟政策充滿隨機性，想到哪做到哪，既雜亂無章也缺乏方向感，也沒有通盤的財政評估及規劃」，完全神預言今日蔡政府紓困亂象，也請蔡英文總統反省檢討，在野、執政不能有雙重標準。

(中時 )