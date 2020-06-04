大陸各地在實施擴大內需戰略下，近期地方版促消費新政密集推出。近期包含北京、陝西、廣東、湖北等地都針對提振消費、促進市場繁榮推出新政，聚焦優化汽車限購、培育國際消費中心、擴大數位消費等方面，提出設立市內免稅店、發展夜間經濟等多項招數。

尤其活躍消費氛圍、增強消費信心成為目前各地促消費的首要著力點。湖北發佈措施中提出舉辦「六月歡購節」、「荊楚之夜」等夜經濟主題消費季等活動，鼓勵居民展開夜遊、夜娛、夜食、夜購、夜宿、夜健等特色夜經濟消費。

據《上海證券報》引述中國政策科學研究會經濟政策委員會副主任徐洪才說，路邊經濟可以增加就業，讓小商小販路邊經濟紅火起來，對於提升消費、服務民生都有促進作用。

另外為促進消費回流，不少地方都加速市內免稅店的建設。湖北就提出加快全省主要城市市內及空港免稅店落地，在免稅店設立國產商品區；廣東所推出的政策中也提到，要積極推動國際品牌集聚，支持有條件的地市爭取設立市內免稅店。

(旺報 )