嘉義縣長翁章梁說，晚宴食材包括目前炙手可熱的嘉義極光哈密瓜，要讓陳時中品嘗嘉義「甜蜜」滋味。（呂妍庭攝）

翁章梁與18鄉鎮農會總幹事一起開記者會，介紹多達12道的晚宴菜色。（呂妍庭攝）

晚宴食材集結嘉縣18鄉鎮山海特產、平原蔬菜和水果，要用在地特產，熱情款待鋼鐵部長陳時中和辛苦的防疫人員。（呂妍庭攝）

溪口鄉農會總幹事劉純婷示範如何豪氣吃極光哈密瓜。（呂妍庭攝）

翁章梁等人也藉機宣布宣布成立「Q嘉義」粉絲專頁，歡迎關心嘉義市的人朋友者加入按讚。（呂妍庭攝）

為迎接衛福部長陳時中，嘉義縣長翁章梁今4日戴「時中帽」，穿上首度曝光的「Q 」T恤，介紹多達12道的晚宴菜色，翁章梁說，晚宴食材集結嘉縣18鄉鎮山海特產、平原蔬菜和水果，要用在地特產，熱情款待鋼鐵部長陳時中和辛苦的防疫人員。

翁章梁與18鄉鎮農會總幹事一起開記者會，翁章梁說，晚宴食材包括目前炙手可熱的嘉義極光哈密瓜，要讓陳時中品嘗嘉義「甜蜜」滋味，另鹿草的黃秋葵、番路柿餅也會端上桌，12道菜，20多桌全部是嘉義縣獨一無二、當季最新鮮的食材，期待精選食材所烹飪出的一道道佳餚，能為防疫團隊補身子，也藉此感謝防疫團隊5個多月來守護台灣、照護國人身體健康的貢獻和辛勞。

12道菜包山包海，包括檳榔花燉松品雞、無刺虱目魚五柳枝、絲瓜鮮蚵海鮮羹、和風蔬果佐白蝦、蓮子台灣鯛魚油飯、舒肥雞胸黑米麵線、石嵩筍烘東坡肉、金湯佛跳牆、薏仁紅豆西米露、極光仲夏水果拼盤、柿餅冰淇淋及涼拌苦瓜、茶梅、冷凍花生組成的小菜，果汁則選用義竹在地的桑葚汁。

翁章梁也趁此機會宣布成立「Q嘉義」粉絲專頁，表示「Q代表嘉義縣民身份證字號開頭，也是嘉義人共同的DNA」，所以身份證字號開頭是Q的民眾一定要加入，不論你是嫁給「Q」、娶到「Q」、「Q」的小孩，就算沒有「Q」，只要關心嘉義的朋友，都歡迎加入按讚，透過手機掌握最新的嘉義事。

(中時 )