中央流行疫情指揮中心今(4)日表示，新冠肺炎疫情延燒全球，台灣曾被預言疫情的嚴重性可能僅次於中國。然而面對境外嚴峻疫情，我國透過嚴密的社區防線，加強疑似病例監測，並對具感染風險者加強管理，有效遏止疫情擴散，使國內民眾能維持正常生活，相較於採取封城的國家，為此付出高昂的民生或經濟代價，我國實屬難得。

指揮中心指出，為了及時掌握疑似病例，在疫情初期，即公告「嚴重特殊傳染性肺炎」為第五類傳染病，諮詢專家訂定個案處置流程，因應疫情變化及實證資料適時調整，並於2月份啟動加強社區監測方案，擴大對疑似個案的偵測，及早防堵病毒於社區及醫療院所傳播。

在這次疫情中，指揮中心依民眾感染風險等級訂定不同強度之監測與管理規定，透過衛政、民政、警政等單位的協調合作，並輔以智慧科技之運用，加強對居家隔離及居家檢疫對象的追蹤關懷與管理，降低第一線人員之負擔，地方政府也建立關懷服務中心，確保配合防疫措施之居家隔離及居家檢疫對象都能及時得到心理關懷、就醫協助、交通安排、生活支持等幫助，提高居家隔離及居家檢疫的配合度，有效防止疫情於社區傳播。另外，隨著特別條例的通過，對於配合管制的民眾進行補償，也提高整體裁罰額度，亦有助於提高遵循意願，降低可能的社區傳播風險。

指揮中心表示，目前國內疫情穩定控制中，近期如未再新增本土病例，6月7日後將放寬國內社區防疫措施，民眾應持續力行防疫新生活運動，落實社交距離及做好個人衛生防護，並配合業者執行實聯制、體溫監測等防疫作業，將防疫內化為日常生活習慣，共同持續維護社區安全。

指揮中心重申，防疫不只是政府的事，而是大家的事。感謝每一位堅守崗位的防疫及醫護夥伴，以及所有配合防疫工作的民眾。

(中時 )