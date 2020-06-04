受制歐美新冠疫情擴大，壓抑兩岸外銷需求能量，出貨趨緩，三福化（4755）5月營收2.68億元，月減9.27％，年衰退23.41％；前5月營收14.63億元，年減12.83％。此外，中華化（1727）5月營收1.49億元，月減1.09％，年衰退30.24％；前5月營收7.89億元，年減18.84％。

三福化近年積極新興化學品（TMAHR），營收占比從11％提高至18％；精密化學品營收比則約55％。

三福化越南海防新廠包括材料及氣體兩廠，材料新廠預計上半年投產，主客戶為太陽能電池廠商，年產3,200噸。氣體廠於下半年投入，年產69,310噸。

中華化因大陸江蘇鹽城地區近年屢發生重大工安事件，大陸當地政府採嚴格執行環安政策，子公司蘇信實營運受到衝擊，加上新冠肺炎對產業影響，認列資產減損1.31億元（約人民幣3,000萬元），第一季營收4.89億元，整體虧損1.24億元，每股稅後虧損1.12元。

中華化表示，未來為因應大陸產業變化，必須審慎評估江蘇信實之營運調整，相關營運計畫，最早於今年下半年，最遲於明年上半年提董事會討論。

(工商 )