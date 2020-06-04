現在的美食不能只是好吃，外表吸睛也很重要，來自彰化的60年肉乾品牌與歡慶20週年的生乳捲品牌，不約而同都推出超級可愛的新包裝，令人少女心大噴發！

創立時間超過一甲子的水根肉乾，在第三代接班人邱信翰接手之後，不但投入別具創意的柚香圓燒與金箔圓燒，也將巧思延伸到肉乾包裝上，全新推出一片一包裝的隨行包，外袋印有超Ｑ的吉祥物小豬歐弟，單片包裝上還寫著「求你不要放太久吃」、「讓你上班偷吃」、「給你帶出門吃」、「想你不只偶爾吃」、「要你跟他一起吃」、「准你現在就吃」、「幫你分好這樣吃」等7種不同的KUSO創意文字，令人會心一笑。

草莓多多生乳捲與BT21保冷袋。(圖／亞尼克果子工房提供)

今年邁入第20年的「亞尼克果子工房」，原本是以切片蛋糕為主力，後來靠著生乳捲賣出一片天。這次特別與「宇宙明星BT21」合作，推出一款限定包裝外盒的「草莓多多生乳捲」，這款「草莓多多生乳捲」結合北海道奶霜的乳香、優格慕斯與草莓果餡，入口酸甜、層次豐富。另外更同步推出兩款限量超萌的BT21保冷袋（繽紛宇宙款/乳香款），可愛又實用。

在生乳捲彩繪可愛的小動物。(圖／亞尼克果子工房提供)

若是喜歡畫畫的小朋友，即日起到6/28，還可以自己發揮創意，一筆一畫彩繪出可愛、有趣的角色，完成屬於自己專屬造型的生乳捲。於特定門市報名參加「來去動物園 彩繪生乳捲」課程（開課時間詳見官網），由烘焙師帶領小朋友動手將雞蛋、麵粉、奶油拌勻，並放入烤箱，等到蛋糕體完成，親手填滿口感清爽的北海道奶霜，最後再用食用色膏在蛋糕上作畫，非常療癒且有成就感喔！

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(中時電子報)