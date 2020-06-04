曾演出夯劇《改造野豬妹》而聞名的34歲日本男星大東駿介，日前被日媒拍到帶著一名女性及3個小孩一同外出，沒想到上前採訪他竟坦然公開自己已婚身份還被爆出與女星水川麻美交往期間隱瞞婚姻，引起網友熱烈討論。

感情世界相當豐富的大東駿介，之前曾傳出與《交響情人夢》女星水川麻美熱戀將近3年，後來又與AKB48成員橫山由依傳出緋聞，近日又被拍到與女性及小孩一同外出的畫面，而他也直言「2015年12月時經由朋友介紹認識了太太，後來因為有了小孩才結婚，但自小就在破碎的家庭中成長，對於家庭生活十分恐懼，更害怕家裡有人等我的感覺，因此婚後與太太都是分居狀態，但經常會去探望他們，因為我太了解家庭崩毀的滋味，與其這樣不如一開始就不讓他們感受到我的存在」。

另外，對於先前與水川麻美交往一事他也承認，是在隱瞞婚姻的情況下與對方交往，直到分手她都不知道，而他會這麼做是為了不想傷害任何人。現在則是因為新冠肺炎疫情的關係讓他重新檢視自己的生活方式，希望不要再讓自己的懦弱找藉口，才在4月份搬進新家與妻子與孩子們生活，同時也感謝太太這段時間的包容與支持。

在 Instagram 查看這則貼文 大東駿介マネージャー【公式】（@shunsuke_daitoh_mg）分享的貼文 於 PDT 2019 年 10月 月 18 日 上午 3:42 張貼

(中時電子報)