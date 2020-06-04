台灣自來水公司辦理郡安路4段自來水管線汰換工程，安南區27里共4萬1863戶8日上午9時起將停水7小時，永康區5里共1萬3442戶將減壓供水，台水公司呼籲民眾預先儲水使用。

台灣自來水公司第六區管理處表示，郡安路從安和路到北安路段8日上午9時進行老舊自來水管線汰換，安南區27里停水、永康區5里減壓供水，高達5萬多戶用水受影響。

安南區停水範圍包括：溪北里、溪頂里、溪東里、安富里、溪墘里、海佃里、幸福里、國安里、海南里、淵西里、淵中里、海西里、淵東里、海東里、理想里、大安里、原佃里、鳳凰里、梅花里、安西里、總頭里、頂安里、安慶里、新順里(安和路以西)、安順里(安和路以西)、安和里、溪心里。

永康區減壓供水範圍包括：鹽興里、鹽行里、鹽洲里、尚頂里、甲頂里。

台水六區處表示，當天若遇豪雨或發佈颱風警報，則取消停水施工。有關停水相關訊息可撥打免付費客服專線1910，或上台水網站查詢。

(中時 )