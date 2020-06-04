有關媒體報載高雄市議員關心長照機構住民是否能外出，中央流行疫情指揮中心今天特別澄清，並未限制住民請假外出，住民若有就醫、復健、其他必需性之社區參與、職能復健或返家等需要，可依機構相關規定請假前往，但住民於外出期間，應落實手部衛生，並在可容許情況下全程佩戴口罩；自醫療院所或社區返回機構時，應協助住民在機構入口處執行手部衛生。

陳時中表示，對於投票的限制，除了居家隔離居家檢疫者不能外出，其他沒有限制，高雄長照機構不能投票等都沒有這些限制，這是國民權，陳時中強調，予以尊重。都可以投票。因爲投票人多，外出還是要戴口罩。

指揮中心表示，為降低機構住民感染風險，已請機構採取相關管制措施，包括：限制具武漢肺炎感染風險或有發燒、呼吸道症狀、嗅覺味覺異常等疑似感染症狀的人進入機構，限制訪客人數與探視次數等，但針對機構住民請假外出並無限制。

此外，指揮中心於「機構住宿式長照機構因應COVID-19(武漢肺炎)感染管制措施指引」中，建議服務對象若請假外出返回機構時，應評估是否具有感染風險，例如：詢問是否曾經前往中國大陸、出國、或與來自國外具有發燒或呼吸道感染症狀的親友近距離接觸…等，並詳實紀錄及做必要的處置。

指揮中心呼籲，本次疫情防治工作需政府及全民同心協力，全力防疫、紓困及振興。

(中時 )