大陸「地攤經濟」成為大熱話題，據不完全統計，至今至少已經有上海、成都、合肥、濟南、鄭州、長春、石家莊、青島、宜昌、陝西等27地明確鼓勵發展地攤經濟。而地攤經濟的影響力也蔓延至資本市場。港股上市公司五菱汽車發佈全新五菱榮光「地攤專用」售貨車，瞬間讓股價水漲船高，截至6月3日收盤，股價上漲53.27％，盤中一度超過120％。

從6月2日開始，A股零售百貨板塊就迎來一波行情，最標準的地攤經濟股小商品城連續3個漲停板，百貨零售的茂業商業、百大集團等也連續漲停。

再看到6月3日，地攤經濟概念股持續強勢拉升，華斯股份小商品城、廣百股份、銀都股份、百大集團、海寧皮城、茂業商業等個股也都紛紛漲停。

據《新京報》引述蘇寧金融研究院高級研究員付一夫說，地攤經濟本身具備「三低」特徵。第一是創業門檻較低，沒有門店租金的壓力，同時對學歷及知識技能的要求也比較低；其次經營風險較低，經營規模不大，造成所謂「船小好調頭」，即便某樣東西不好賣，攤主也可以迅速調整方向。

第三則是商品價格較低，這豐富商品供給的層次，照顧一些低收入人群的日常消費需求，也是一種實惠，讓整體地攤經濟對促就業有明顯作用。

(旺報 )