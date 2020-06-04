衛福部長陳時中今（4）日表示，國內無新增病例，昨（3）日新增189例新型冠狀病毒肺炎相關通報，截至目前累計通報72,871例（含71,914例排除），其中443例確診，分別為352例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊。確診個案中7人死亡，428人解除隔離，其餘持續住院隔離中。

指揮中心指出，全球累計6,483,812例確診，分布於187個國家／地區；病例數以美國1,881,213例、巴西556,032例、俄羅斯432,277例、英國279,856例及西班牙240,326例為多；病例中383,815例死亡，以美國108,491例、英國39,728例、義大利33,601例、巴西31,199例及法國29,021例為多。

指揮中心再次提醒，民眾應做好手部衛生與咳嗽禮節；出門若無法保持社交距離時，請全程佩戴口罩。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚（TOCC），以供及時診斷通報。

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