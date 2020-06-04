外資認錯回頭搶補台積電，使權王開高之後不回頭，激勵短多勇猛向前衝，包括被動元件、PCB、矽晶圓、IC設計與二極體等電子股，多被大股東、內資、主力群與內實戶等市場大戶力捧，加上散戶螞蟻搬象，也非省油的燈，在檯面上專找小型、轉機等股切入，而使低價股活蹦亂跳，而國泰金、兆豐金、台塑、台玻與統一等重量級集團則扮演穩盤角色，致盤勢開高之後，始終在高檔行進間趨堅整理。

加權股價指數終場上漲73.07點，報11393.23點，已兵臨11400點城下，並伺機挑戰11500點，單日漲幅0.65%，成交2016.83億元，就量價關係來看，大盤仍走得十分穩當。

店頭市場方面，紡纖、鋼鐵與營建等類股雖拉回整理，但電子股人氣活絡，加上生技股輪動，仍維繫短多士氣，而航運、電機、化學及觀光等族群也力挺多方，使開高之後同樣不回頭，指數收盤上漲0.68%，報152.06點，創2018年8月以來波段新高水準，成交592.99億元。

美股盤後電子盤方面，目前呈現牛皮整理格局，包括道瓊期、標普500、那斯達克100與小型股2000等4大期指暫報小挫0.07%、0.24%、0.2%及0.41%。亞股方面，除上海A股、香港、印度與滬深300等市場下挫外，餘澳洲、日本、南韓、新加坡、菲律賓、泰國、馬來西亞、印尼與越南等股市，多臉色不錯。

業內人士指出，台股今創3月6日以來收盤新高，短期將持續向前波高點12186點與12197點雙峰挑戰，從量價格局來看，只要近期沒有出現失控巨量拉回走勢，則波段仍審慎樂觀。

由於全球央行無上限大灑錢救經濟，短期利率也多位處歷史低檔區，加上新冠疫情未來再惡化空間不大，使未來全球股市走多的資金行情，持續挹注短多反彈仍可期，後市不必過分看淡。

但中美關係持續緊張，仍不宜漠視，雖預期雙方還不致撕破臉，但美國總統川普為救選情的黑鵝行事作風，變數仍大，因此，逢高區間游走，仍以具題材個股，如將除息的高股息殖利率、原物料缺貨或商品報價看漲相關股票，值持續追蹤。

(工商 )