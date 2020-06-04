英國車市歷經4月銷售暴減至1946年以來最低水準後，5月立即呈現反彈，但受限於新冠肺炎的封鎖措施，仍比去年同期縮水將近9成。

英國汽車製造商暨貿易商協會（SMMT）4日（周四）公布，5月新車銷售約達2萬輛，遠高於4月當時需求急凍、新車銷售僅4,321輛的水準，但比起2019年5月的18萬3,724輛，年減高達89％。

先前因疫情而實施居家令，使得英國汽車經銷商直到本周一才向潛在買家重新開放。一些賣家在4月與5月間皆直接交車予顧客。

(工商 )