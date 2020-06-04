英國5月車市回暖 但仍比去年同期少9成 14:202020/06/04 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 英國車市歷經4月銷售暴減至1946年以來最低水準後，5月立即呈現反彈，但受限於新冠肺炎的封鎖措施，仍比去年同期縮水將近9成。 英國汽車製造商暨貿易商協會（SMMT）4日（周四）公布，5月新車銷售約達2萬輛，遠高於4月當時需求急凍、新車銷售僅4,321輛的水準，但比起2019年5月的18萬3,724輛，年減高達89％。 先前因疫情而實施居家令，使得英國汽車經銷商直到本周一才向潛在買家重新開放。一些賣家在4月與5月間皆直接交車予顧客。 (工商 ) #英國 #車市 #新車銷售 #歷經 #銷售 也許您會感興趣 財經熱門新聞 驚！10億美元巨量拋售突湧現 現貨黃金狂洩23美元 - 財經 華為活路確定斷了？ 陸晶圓代工龍頭揭真相 - 財經 投資人沒進場？分析師曝股市狂飆原因 - 財經 台幣猛到爆何時煞車？內行人洩天花板價位 - 財經 - 工商 狂燒錢！陸半導體遭美狙殺 業界曝最大敗因 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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