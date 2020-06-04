桃園自2014年升格直轄市後，人口成長逐年飆升，統計從2014年截至2019年止，短短5年就增加了15萬人，人口成長幅度為六都之冠。觀察雙北人願意移居桃園的原因，不外乎就是房價親民、重大建設以及令人垂涎的福利。其中，以桃園蘆竹區來說，這裡可謂人口成長的黑馬，自1981年起連續38年皆為正成長，而對北桃來說又以大竹為CP值最高，該區的新建案「豐郡大景」，坐落樹海第一排，尚未正式公開就已熱銷3成！

雙北房價居高不下，不少雙北首購族將目光轉移桃園，選擇在此就業定居。近幾年，政府推出許多重大建設，提升了該區的就業機會、便捷交通，而最讓人羨慕的就是優於雙北的社會福利政策。就以生育津貼來說，每胎補助3萬元、雙胞胎每位3萬5千元，優於北北基每胎補助2萬元，促使不少民眾將戶籍遷至桃園定居。而在桃園人口不斷成長的同時，住宅需求也不斷提升，有網友分析出北桃園CP值最高的地區就在大竹！

「豐郡大景」面對綠覆蓋率極高的大片樹海，坐落於純住宅區，居住環境幽靜。/中時電子報攝)

蘆竹區共分3大區域，分別為南崁、大竹、山腳，而大竹正好位在青埔、桃園、中壢等桃園的3大核心中心點，四周鄰近交流道，從大竹開車距離都只要6分鐘，還可以直接從大竹交流道銜接五楊高架，這是桃園其他地方沒有的優點，甚至可以避開南崁、南桃園的車潮。以坐落在此區的新建案「豐郡大景」為例，正好位居交通中心，鄰近一高、二高及機場支線，開車前往市中心只要5分鐘的距離，前往桃園機場及桃園高鐵站車程皆只要10-18分鐘即可到達，甚至開車只要5分鐘就能從聯外便道抵達中壢休息站，再直接連接至中山高速公路，交通十分便捷。

「豐郡大景」面對綠覆蓋率極高的大片樹海，坐落於純住宅區，居住環境幽靜、放鬆，鄰近學區為大竹國小、大竹國中，周邊商圈有大竹黃昏市場及市民活動中心、市立圖書館。專案經理楊宗達表示，「豐郡大景」享樹海第一排，且距離市區只要5分鐘，非常適合在意居住品質及休閒娛樂的民眾，假日進到市區盡情享受娛樂之後，回到家就能感受清幽、高品質的居住環境。

「豐郡大景」格局方正，坪數規劃為2房30坪、3房40坪。/中時電子報攝)

「豐郡大景」格局方正，坪數規劃為2房30坪、3房40坪，2房住戶可獨享永久樹海美景，浴廁更有少見的開窗設計 ，3房則擁有雙衛浴，每戶皆為雙面採光及前後陽台，該建案屬區域內少見的貼心設計，非常適合小家庭及首購族。樓層規劃為地下3層、地上12層；總戶數為70戶，共有66個住家、4戶店面，並設有64個平面車位。公設則有健身房、閱覽室、咖啡吧、迎賓大廳，廚房標配櫻花品牌廚具，衛浴則是使用美標衛浴、免治馬桶等等，總價帶落在758萬起(兩房含車位)。

專案經理楊宗達說，每週來客數約有30~40組，幾乎都以在地客首購族為主，因著居住環境單純、安靜以及一層三戶等優勢，使「豐郡大景」成為搶手的建案，預計今年年底交屋，有買房需求的民眾動作要快，以免錯過高CP值的好房！

(中時電子報)