口罩6／7起有條件解禁 陳時中：尖峰搭捷運要戴口罩 14:222020/06/04 中時 林周義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 口罩6/7起有條件解禁 陳時中：尖峰人多搭捷運要戴口罩 。圖為民眾搭捷運，強制戴口罩。(本報資料照 陳君瑋攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 隨著新冠肺炎疫情趨緩，交通部近期規劃鬆綁措施。6月7日起，大眾運輸若可維持社交距離，民眾進入後可脫下口罩。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，捷運站裡很多情況難維持社交距離，所以希望民眾在入口把口罩備好，進去之後，若遇到尖峰時刻就一定要帶口罩，離峰時若很空曠，可以保持社交距離就不用戴。 (中時 ) #維持 #社交距離 #民眾 #口罩 #有條件 #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #台灣 也許您會感興趣 推薦閱讀 疫情下哪國安全？ 「國際社交距離計步器」報你知 17:442020/05/31 生活 口罩買氣又回升！藥師：除了這顏色全賣光 10:042020/06/01 生活 口罩販售解禁 恐掀價格之亂 04:102020/06/02 產業．科技 口罩庫存量低於1億片 將提高徵用至1200萬片 14:142020/06/02 生活 口罩開賣了！各大通路整理一次看 23:052020/06/02 生活 大眾運輸鬆綁！交通部：6／7日起口罩有條件解禁 18:342020/06/03 生活 看服務業如何戰勝…社交距離？ 04:102020/06/04 財經要聞 瘋搶電商口罩 網站塞爆當機 04:102020/06/04 產業．科技 防疫新生活先摘口罩 04:102020/06/04 時論廣場 中衛口罩第2波網購來了 開賣時間搶先看 09:282020/06/04 生活 生活熱門新聞 32度熱天剩3天！鋒面周六到 專家：這2區雨最大 - 生活 多國解封未列台灣 蘇益仁曝過不去的坎 - 生活 好市多口罩半小時被秒殺 網跟以前價格一比驚：虧慘了 - 生活 中衛口罩第2波網購來了 開賣時間搶先看 - 生活 年過40飄老人味？醫曝這2處洗澡忘了用力搓 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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