隨著新冠肺炎疫情趨緩，交通部近期規劃鬆綁措施。6月7日起，大眾運輸若可維持社交距離，民眾進入後可脫下口罩。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，捷運站裡很多情況難維持社交距離，所以希望民眾在入口把口罩備好，進去之後，若遇到尖峰時刻就一定要帶口罩，離峰時若很空曠，可以保持社交距離就不用戴。

(中時 )