境外生來台喊卡？陳時中：沒說不要還在評估 14:222020/06/04 中時 林周義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 疫情中心指揮官、衛福部長陳時中。（本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央流行疫情指揮中心近期要求教育部盤點各校檢疫空間，為開放境外生來台做準備，但昨日行政院跨部會會議決定暫緩開放措施。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，目前相信沒有說不要或怎樣，一切都還在評估中，還是要依照國際狀況、檢疫量能來考慮。 陳時中會後表示，國內6月7日就要解禁，因國際疫情仍然嚴峻，若境內的鬆綁與境外的鬆綁並行，在疫情的控制上就會有風險，因此還無法預估最快何時鬆綁境外生來台規定。 (中時 ) #境外生 #來台 #陳時中 #評估 #檢疫 #台灣 也許您會感興趣 推薦閱讀 開齋包粽 朝陽貼心照顧境外生 04:102020/06/02 兩岸藝文 工研院正壓式檢疫亭 進駐臺大新竹生醫園區、新竹馬偕 11:232020/06/03 生活 獨》境外生返台有譜？教育部調查大學檢疫空間 12:092020/06/03 生活 境外生何時能入台？潘文忠：最快本周跨部會討論決定 12:592020/06/03 政治 私大校長籲中央 7月分批開放境外生返台展善意 12:342020/06/03 生活 境外生來台何時放寬？陳時中：先盤點各校檢疫場所 14:262020/06/03 生活 跨部會討論境外生回台 尚無7月解禁時間表 20:532020/06/03 政治 教部規畫 境外生分批返台 04:102020/06/04 生活新聞 境外生返台？教育部：暫時不開放 10:522020/06/04 生活 境外生7月返台無望 教育部：暫時不開放 12:072020/06/04 生活 生活熱門新聞 32度熱天剩3天！鋒面周六到 專家：這2區雨最大 - 生活 好市多口罩半小時被秒殺 網跟以前價格一比驚：虧慘了 - 生活 多國解封未列台灣 蘇益仁曝過不去的坎 - 生活 中衛口罩第2波網購來了 開賣時間搶先看 - 生活 中衛口罩秒殺！內行曝訣竅：一次買到3盒 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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