中央流行疫情指揮中心近期要求教育部盤點各校檢疫空間，為開放境外生來台做準備，但昨日行政院跨部會會議決定暫緩開放措施。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，目前相信沒有說不要或怎樣，一切都還在評估中，還是要依照國際狀況、檢疫量能來考慮。

陳時中會後表示，國內6月7日就要解禁，因國際疫情仍然嚴峻，若境內的鬆綁與境外的鬆綁並行，在疫情的控制上就會有風險，因此還無法預估最快何時鬆綁境外生來台規定。

(中時 )