大陸1名人妻的丈夫收入不高，一次出差2個月回來，竟賺了250萬元，於是給予「恩愛」獎勵，不料事後私處卻奇癢難耐，赴醫檢查聽了後當場腿軟。

這名人妻上網抱怨透露，她當初是看上丈夫的帥氣外表，才會選擇嫁給他，但婚後卻需面對現實的經濟問題，因為老公收入不高，又有1個小孩要養，常會為了錢嘮叨老公幾句，後來老公決定換新工作，態度變得積極，兩人的關係也開始變好。

某天，老公說要到廣東出差2個月，人妻沒多問工作性質，2個月後，老公竟然賺到50萬人民幣（約新台幣250萬元）給她，「雖然我有點懷疑錢的來源，但畢竟是拿回家用，就沒有多問」人妻說。

人妻自從老公出差回來後，2人恩愛過2晚，1周後覺得私處奇癢不舒服，看了醫師才知自己得了性病，讓她崩潰到腿軟。後經質問丈夫才坦承，他在廣東遇到1個香港女人，對方說她失戀，要他陪1晚，然後就給了他220萬元，人妻聽後認為，雖然丈夫是為了家出賣自己，但確實是出軌，心裡掙扎到底該不該原諒他。

(中時電子報)