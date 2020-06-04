日前國內疫情緊迫時，中央流行疫情指揮中心不允許「小明」回台，當時引起各界議論紛紛，台北市長夫人陳佩琪今天在臉書發文指出，「兒童之權益受到不法侵害時，政府應予適當之協助與保護。」請別再冠人賣台舔中的大帽子了，台灣需要建立理性溝通的管道和能自由表達意見的平台。對此，陳時中今天表示，很多政策見解不同多少都會傷害很多人，這都是可以受公評的事情。並說「我身上也掛滿箭靶，也歡迎大家來射箭。

對於陳佩琪的批評，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，關於兒童權利公約最主要執行者是父母，第二是所在地國家，第三是其他單位，法律關係上我們是屬於其他，父母沒辦法求助當地兒權團體，那就會求助第三者。我們不是完全不要，只是我們先後順序不會站到第一線。

陳時中表示，很多政策見解不同多少都會傷害很多人，我強調我身上也掛滿箭靶，也歡迎大家來射。這都是可以受公評的事情。

(中時 )