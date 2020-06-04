北市40歲賴姓女子隨意搭乘路邊計程車，再以趕著看病匆忙出門、超商繳錢等理由，先向司機借錢，隨後藉故逃逸，陸續行騙兩人得手，日前賴女在梧州街遭警逮捕，因驗尿後呈陽性反應，被依詐欺、毒品罪送辦。

警方調查，賴姓女子染有毒癮，因吸毒缺錢又沒工作，陸續向計程車運將行騙。

5月1日她在士林搭上計程車，表示身體不舒服，急著前往成功路某診所，下車時表示自己急著要去付醫藥費，向司機借了3100元，5分鐘後又上車，這次又以趕著接小孩為由趕回艋舺大道，但這次下車後即不見蹤影。

6日她又在萬華某國中搭另部計程車，這次坐到中和，表示急著要到超商繳費，又向司機借了800元，這次則是直接落跑。

兩名運將被騙後，紛紛前往警局報案，萬華警方日前巡邏時，在梧州街發現賴女行蹤，經比對後將她當場逮捕。

賴女警訊時，辯稱自己因為失業缺錢，所以才會向司機應急，將來會還錢沒想詐騙，警方另對賴女驗尿，發現呈陽性反應，訊後依詐欺、毒品罪將她依法送辦。

(中時 )