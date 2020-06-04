台股驚驚漲，各類股低調表現，僅陶玻族群類股指數漲幅高達7.5%，一枝獨秀。台玻（1802）將於明(5)日召開股東常會，外資連續買超3日，多方受激勵，昨天量增突破盤整區間，今早更上層樓重返10元關卡，位居盤面上漲停榜之列，並創2月下旬以來新高價。台玻登高一呼，玻陶小兵群起呼應，中釉(1809)上漲逾1%，惟9.5元上方壓力大，先在此區狹盤蓄勢；冠軍(1806)、和成(1810)、凱撒衛(1817)走高收紅。

台股今早一度放量創波段新高11425點，然而多檔權值股轉弱，群龍無首，玻陶股出馬打先鋒。台玻明日股東常會加上近來外資連日買超，跟風買盤進場，今日量價齊揚，不但強勢收在漲停板最高點，成交量也放大到16490張。中釉獲外資偏多操作買多於賣，股價底部墊高，量能逐步升溫，有助後市挑戰前高9.58元。惟陶玻產業前景蒙塵，大陸當地產能過剩，加上房地產市場受疫情波及，需求不振，台玻、冠軍第二季營運仍受大陸市場拖累，整體產線的產能利用率仍在5成以下，預期難逃被大陸市場牽連，營運不樂觀，操作多三思。

(時報資訊)