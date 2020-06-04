投資人在美股連日大漲後稍作喘息，美東時間周四清晨美股主要指數期貨在平盤附近狹幅波動。

歐洲央行即將公布貨幣政策決議，以及投資人等待美國周五公布的非農就業報告，以評估新冠危機最壞的情況是否已經發生，亦令美股期貨走勢緩滯。目前道瓊指數期貨微跌0.08%，報26,207點。標普500指數期貨跌0.24%，那斯達克100指數期貨跌0.20%。

華爾街股市周三再度上演成功重啟經濟的慶祝行情，近來一波連續大漲的升勢，已讓那斯達克指數距離歷史高點不到2%。道瓊工業指數周三收漲527.24點或2.05%，為26,269.89點。標普500指數收漲1.36%，那斯達克指數收漲0.78%。

在連漲4個交易日後，目前那斯達克指數、標普500指數與道瓊指數距離2月創下的歷史收盤高點，分別僅差1.4%、7.8%和11.1%。那斯達克100指數距離2月創下的歷史高點更僅差0.1%。

(時報資訊)