群光(2385)5月份自結合併營收達81.9億元，創同期新高，年增2.5%。受惠於新冠肺炎引發的強勁筆電需求，筆電鍵盤、影像模組與電源供應器，均全產能加速生產，群光月營收自三月份以來，已連續三個月創同期新高。累計今年1-5月自結合併營收達351.9億元，年增3.8%，持續改寫歷史新猷。

法人分析，各國應對新冠肺炎疫情，採取各種保持社交距離措施，work from home與教育筆電需求大增，且第二季仍然無法完全滿足消費者需求，因此筆電需求將至少延續至第三季。法人進一步指出，教育筆電為主要需求動能，以日本政府的GIGA School為例，讓全日本每一名中小學生都擁有一台電腦，則需求可上看至一千萬台，而群光身為筆電鍵盤、影像模組與電源供應器的全球市佔三冠王，預期將可持續受惠。

群光產能深耕大陸多年，自去年起延伸至東南亞，選定於泰國租賃以及自建廠房，自去年第四季起已於租賃廠房進行量產，自建廠房將於今年第四季啟動量產，預計未來可佔群光總產能約二成左右，為客戶提供更有彈性的全球製造服務。群光今年將於6月10日舉行股東常會。

(時報資訊)