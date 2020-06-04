美國昨(4日)公布小非農優於預期，也激勵人們對於經濟復甦的樂觀氣氛，經濟專家從歷史經驗觀察，認為這次的復甦會走向網路泡沫危機與金融危機後的狀況；但基於二次疫情風險、暴動等危機下，可能會偏於泡沫危機後那種令人失望的復甦。
CNBC報導，美國經濟週期研究所聯合創辦人Lakshman Achuthan表示，目前經濟復甦路徑可能朝向2001年網路泡沫後，或是2009年金融危機後的狀況。
從兩次的復甦觀察，金融危機後的復甦是經濟與股市同步進行；然而在網路泡沫方面，雖然股市在短時間內急速反彈，但在其4個月後股價又下探新低。
綜上所述，Achuthan認為，儘管大家期待的是金融危機後的復甦，但二次疫情感染風險以及社會動盪等重大事件，可能將經濟推向類似網路泡沫後的路徑，也就是令人失望的復甦。
Achuthan同時也暗示了市場目前已經超前反應，他表示，在復甦變得更明顯之前，可能會看到新的危機。
文章來源：CNBC Market’s make or break moment in one chart - Economic forecaster Lakshman Achuthan draws parallels to the opposing 2001 and 2009 recoveries
(中時電子報)
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