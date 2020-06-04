美國5月就業數據優於預期，穆迪經濟學家就樂觀表示，新冠肺炎疫情導致美國經濟陷入衰退已經結束。

外媒報導，人力資源業者ADP周三公布最新報告，5月美國非農民間部門總就業人口減少276萬，遠低於市場預期的875萬人，顯示就業市場最壞已過。

穆迪首席經濟學家Mark Zandi認為，新冠肺炎疫情所帶來的衰退已經結束，除非爆發第二波感染潮或是政策出現嚴重錯誤。「失業人數正在減少，我原本預計就業成長將在6月恢復」，他認為，短期內美國失業率將會超過20%，創下大蕭條以來最差的紀錄，約有5000萬美國工人都受到新冠肺炎導致經濟衰退的負面影響。

Mark Zandi也表示，未來失業率可能將會穩定在10%左右，相當於金融危機時期的高點，除非美國政府推出更多財政刺激措施，否則失業率將維持在這一水位。

美國勞工部在本周五將發布5月非農就業報告，經濟學家預估該月就業人口減少833萬，失業率恐由4月的14.7%升至19.5%。

(中時電子報)