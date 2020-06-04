新冠肺炎衝擊產業甚大，也連帶影響廠商徵人意願，可能也使部分畢業生怯於就業，為鼓勵應屆畢業生盡早投入職場，勞動部今年推出「青年就業獎勵計畫」，規劃在6月15日啟動，屆時應屆畢業生只要透過台灣就業通登錄，穩定就業後勞動部會再勾稽勞保資料，撥款至帳戶中。

據預估，28萬青年中有8萬人會求學、服兵役或準備升學，其中有1萬人會從事公務人員或務農，為讓今年畢業青年順利就業，勞動部針對19萬畢業青年推出66億的「應屆畢業生協助措施」，預計將協助14萬名青年。

勞動部就業服務組組長陳世昌表示，據預估，19萬的尋職青年中會有11萬人3個月內順利就業、還有8萬人未能就業，勞動部針對前者提供26億元的「衝就業」，針對後者則提供9億元的「練專長」及31億元的「興僱用」措施。

陳世昌提及，預計在同一事業單位穩定就業3個月至6個月的應屆畢業青年提供3萬元，目前規劃在6月15日啟動，屆時預計今年畢業的青年可上台灣就業通登錄，再附上身分證、存摺影本等資料，只要工作滿3個月就會匯款至該帳戶2萬元，再滿3個月再匯1萬元，最多可領3萬元。

陳世昌指出，至於投入特定行業就業的部分，營造業部份仍待跨部會討論；而放寬應屆畢業生可至如照顧服務業、特定製造業等，則預計下周發公文放寬相關規定。

而重點產業新尖兵計畫、青年就業旗艦計畫預計在6月底啟動，僱用青年獎助計畫則視就業情勢啟動。

(中時 )