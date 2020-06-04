立法委員郭國文4日邀集水利署等單位會勘山上淨水場改善工程進度。（郭國文服務處提供／劉秀芬台南傳真）

立法委員郭國文4日邀集水利署等單位會勘山上淨水場改善工程進度。（郭國文服務處提供／劉秀芬台南傳真）

在極端氣候下，民生、農業與工業用水配置考驗主管單位智慧。隨著南科三期工程腳步加快，用水問題引起民眾關心，立法委員郭國文4日邀集水利署等單位，會勘山上淨水場改善工程進度，並了解未來水利會改制後台南地區水權配置狀況，要求主管單位以民生農業用水為優先，南科園區亦能獲得穩定供水。

郭國文表示，根據水利署資料，去年台南地區每日用水平均每日277萬噸，以農業用水所占比例最高為65.7％、民生用水次之有24％、工業用水則占10.3％，未來隨著人口增加以及產業轉型，民生與工業用水比例將會逐漸提高。

而水利署正在台南進行的前瞻計畫「山上淨水場供水系統改善工程計畫」，2019年動工，計畫執行期程約5年，第1期增建1萬噸清水混合池，改善原有淨水場處理設備；第2期新建每日處理能力5萬噸的淨水場，完成後每日可供南科園區10萬噸水量。

郭國文與市議員林志展4日特邀集水利署、台灣自來水公司、嘉南農田水利會、台南市水利局等單位會勘進度，並針對大台南地區用水配置，以及未來南科與南科三期用水之供應狀況說明。

水利署鍾朝恭副署長表示，目前台南地區民生工業用水量每日供應93萬噸，透過開源節流及備援調度可增加37萬噸，而台南未來10年用水預估為125萬噸，應該是符合未來用水的需求量。

台灣自來水公司表示，目前部分輸水管線工程已施工，山上淨水場改善工程也以進入細部規畫，加上潭頂淨水場每日有19.5萬噸用水可調配，未來可提高南科及台南地區供水的穩定度。市府水利局則表示，永康與安平再生水廠明後年開始即可開始供應南科再生水用水。

郭國文表示，未來隨著人口增加以及產業轉型，民生與工業用水比例將會逐漸提高，雖然山上淨水場改善工程可以提供備援水源，但未來水資源配置仍將考驗各管理單位的智慧與協調能力。

此外，水利會將改為公務機關，農民憂心政府水權分配重工業不重農業，郭國文表示，一定會監督確保農業水權優先於工業用水。郭國文最後也說，南科三期可能會提早於2024年完工，也需保障工業用水能無虞，希望各水資源單位預先準備與規畫。

(中時 )