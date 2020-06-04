6月5日台灣環境日前夕，15位環保團體代表前往總統府，遞上今年第17屆「全國NGOs環境會議」大會做成28項包括能源轉型、動保入憲及廢除土地區段徵收等建言，總統蔡英文，副秘書長李俊俋與相關部會首長立委約10位出席。

環團代表今(4)日在與總統蔡英文會面後於國發會前召開記者會，本屆召集團體台灣公民參與協會理事長何宗動表示，今年「全國NGOs環境會議」有13個合辦團體涵蓋環保、動保等公民團體，當天做成28案建言，其中6案是延續去年訴求。

何宗勳指出，該會議舉辦17年來，雖然每年都會跟歷任總統遞交建言書，但針對建言內容後續處理一直非常不理想，去年在總統指示下，每季列管並辦理溝通會議，展現政府重視環境保護誠意。

現場環團代表紛紛發表本次總統對環保議題的回應，結論出先前環保議題的碰壁是因為溝通平台的對接不順，導致雙方訊息與期待有所落差，本次蔡總統指名總統府副秘書長李俊俋為溝通平台對接窗口，讓各團體的心聲能即時被傳達。

台灣動物保護行政監督聯盟執行長王唯治說，全球如德國、瑞士、奧地利、中國大陸、巴西及埃及等國家已將動物保護列入憲法，從人道及文明角度上都具有重要價值；另外動保警察也獲得數十位朝野立委支持，經過訓練後派任各地動保機關協助辦案，有助於國人動保意識的提升。

環境保護終身成就獎得主徐世榮表示，政府雖將區段徵收定位為合作開發，但土地所有權人沒有拒絕參加的權利，是對人民財產權、生存權的剝奪，應立即廢除區段徵收制度，落實真正的土地正義。

現場環團表示，蔡總統第一屆任內積極處理能源轉型，推動再生能源，瀕危動物保育，改善公私立動物收容所等不遺餘力，期許下屆任期能針對氣候變遷、高耗能污染產業、空污、土地徵收等政策更積極推動改革。

(中時 )