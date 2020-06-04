高雄市長韓國瑜的罷免投票將在6月6日舉行，距離投票剩下兩天的時間，民進黨主席、總統蔡英文在中常會上裁示通過罷韓議題，民進黨正式宣布將支持罷免投票，呼籲不管是支持或是反對的民眾踴躍投票，開始為罷免加溫。

對此，政治評論員李正皓在政論節目上指出，打從民進黨正式宣布將支持罷免案以後，綠營已經全軍動員，大小立委、議員走上街頭，不管與高雄有關、無關的綠營名人都開始往高雄集合，就連吳怡農都來了！甚至還有民代開始推薦高雄周邊的美食、景點，吸引民眾回到高雄。

民進黨已經要置韓國瑜於死地了！李正皓表示，這一套組合拳後面還有個更大的動機！那就是「圍韓救蘇」。指出現在蘇貞昌完全就是民進黨的軟肋，不管是紓困、振興還是平常的巡視，都給國民黨大量可以攻擊的空間，而如今民進黨要利用韓國瑜的罷免案轉移焦點，把所有火力重心、關注焦點移到高雄，並且再利用高雄市長補選繼續炒熱話題，給蘇貞昌一段長達三個月的保護傘！

(中時電子報)