受到新冠肺炎疫情影響，行動支付已蔚為趨勢，台灣大哥大搶先與 LINE Pay 合作，成為 LINE Pay「電信費」專區上線後，首家上架的國內電信業者，以方便用戶隨時隨地線上繳費。

另外，台灣大也與台北富邦銀行、LINE Pay 聯手合作，祭出線上繳費享點數回饋的優惠活動，最高可享 LINE POINTS 8% 點數回饋。

台灣大表示，為了提供用戶多元繳費平台選項，用戶除可透過台灣大客服 APP、官網、電話語音等方式繳費外，現在亦可利用 LINE Pay 新增的「電信費」專區，進行線上繳費，用戶可在 LINE Pay 新增「電信費」專區內，輸入個人手機門號與身分證字號或居留證號，即可使用綁定於 LINE Pay 的信用卡和簽帳金融卡，輕鬆完成當期電信帳單的付款。

台灣大指出，為配合新服務上線，7月3日之前透過 LINE Pay 首頁「電信費」專區，使用已綁定的任一發卡銀行信用卡 / 簽帳金融卡繳交台灣大電信費，即可獲得 LINE POINTS 4% 點數回饋，台北富邦銀行與 LINE Pay 也加碼回饋，綁定台北富邦銀行任一信用卡 / 簽帳金融卡等進行繳費，可額外再獲得 LINE POINTS 4% 點數回饋，也就是用戶最高可享 LINE POINTS 8% 點數回饋。

(工商 )