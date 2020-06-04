遠傳電信超前布局金融科技有成，3月推出全台第一個「串接銀行帳戶」的存錢計畫APP《遠傳friDay 57》後，再度攜手遠東商銀Bankee社群銀行深化合作，4日推出高額的回饋行動。透過遠傳門市新申辦/攜碼「親子寶貝298方案」，同時新申請Bankee數位存款帳戶，每月就享有高達15%的電信月租費回饋。

此外，遠傳電信用戶年底前透過《遠傳friDay 57》APP成功新申請Bankee數位存款帳戶，次月享存款額度最高５萬元的2.6%優惠活存利率。

遠傳表示，與遠東商銀推出業界首見的「電信方案x數位銀行」跨界回饋方案中，「親子寶貝298方案」，日付不到10元享每個月2GB上網量，週末全速吃到飽。透過《遠傳friDay 57》APP新申請遠銀Bankee數位存款帳戶，首年月租費15%現金回饋，回饋金直接匯款到Bankee帳戶。

另外，Bankee用戶透過《遠傳friDay 57》綁定Bankee數位存款帳戶並建立存款計畫，且Bankee每月存款平均餘額每滿一萬元，就能參加抽獎，有機會抽中5,700元的現金回饋。

遠傳指出，《遠傳friDay 57》是台灣電信業首款數位金融服務APP，包辦「會存錢、快繳費、學理財、賺紅利」的四大產品優勢，在「會存錢」功能中，消費者可透過《遠傳friDay 57》線上申辦並連結數位存款帳戶（遠銀Bankee、台新Richart），還可建立多個存錢計畫，透過檢視儲蓄進度，逐步達成存錢目標。

針對現代人常因忙碌而忘記繳款的痛點，「快繳費」功能可綁定付款銀行帳號、遠傳電信帳單、信用卡帳單，於APP內直接繳納電信費、水電費帳單。「學理財」功能則透過客製化理財題目與AI分析，幫助用戶釐清理財性格，建立適性的理財觀念。《遠傳friDay 57》還有各種趣味任務，完成挑戰即可「賺紅利」，至APP內的「兌換市集」搶兌實用獎品。

(工商 )