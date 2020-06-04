氣動元件廠台灣氣立因大陸五一假期，工作天數減少，5月營收1.51億元，雖無法延續4月營收增長熱度，仍是同期次高，比去年同期成長28.36％；前5月營收6.01億元，年增4.3％。

氣立指出，氣立5、6月訂單居於高檔，兩岸工廠維持高水平稼動率，氣立已擺脫去年中美貿易戰及第一季肺炎疫情所造成的衝擊，預期在下半年的電子業訂單挹注下，整體營運表現將可望優於去年的態勢不變。

氣立指出，氣立醫療急單4月雖告一段落，5月主要出貨動能主要來自電子業訂單挹注，主要是5G相關之電子零組件、工具機、EMS電子組裝廠及PCB設備等。以往消費性電子訂單高峰集中在3、4月份，但隨著全球疫情逐步趨緩，終端消費需求逐漸明朗，消費性電子訂單將遞延至下半年，並可延續至年底，氣立預估第四季淡季不淡，全年營運維持在高檔。

氣立表示，氣立大陸浙江平湖新廠進入驗收階段，申請使用執照中，預計今年第三季可投入生產營運。氣立為滿足客戶需求，新廠區擁有大陸極難申請的排汙執照，可完成模具、鋁壓鑄、陽極、烤漆及精加工等製程，除自用外，並可對外接單，隨著營運規模擴大，也有利於再創集團營收高峰。

氣立表示，市場對自動化的需求不會減弱，而氣動元件更是自動化產線的重要關鍵，第三季在新廠產能陸續就定位，待需求進入爆發期，氣立將全力衝刺營運規模再升級。

(工商 )