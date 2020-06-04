徐乃麟4日主持東風衛視新節目《叫我豪野郎》，找大兒子徐新洋的俄羅斯女友宋蕊安Soa當助理主持，Soa畢業自台大中文系，父親是俄羅斯玩具貿易商，因喜歡中華文化來台。徐乃麟被問是否視對方為未來兒媳，笑回：「兒子喜歡我們永遠都支持。」他笑稱兒子有特別交代，不要給Soa太大壓力，「我叫Soa盡量不要講話。」現場一片大笑。

Soa難掩緊張情緒，一身白色唯美小洋裝長腿超吸睛，徐乃麟笑說：「她剛還問：『這個會不會太露？』我說：『拜託！這是裡面最保守的』。」Soa直喊：「好冷喔。」說起攜手主持節目的緣由，徐乃麟表示：「製作單位跟我兒子很熟，Soa之後又要發片，想說先來助理主持暖暖身，習慣攝影棚。」

Soa寫得一手好字。（吳維書攝）

徐乃麟提及Soa這兩年吃素，「她來家裡，我們都會準備五素一葷，吃素體內環保也蠻好。」他讚Soa手藝很好，「她有學做菜，香料中東飯做得很好，每次一鍋家裡所有人都吃光光。」

(中時 )