近日有營運9年的老牌P2P平台微貸網，宣佈退出網貸行業。實際上今年這類情形已成趨勢，據大陸網貸之家不完全統計顯示，今年以來已有6家還款超過20億元人民幣的大型網貸機構例如隨手科技、小牛線上等都宣佈退出網貸業務。

據《證券日報》引述零壹研究院院長于百程說，大型網貸機構清退及轉型小貸確有加速跡象，背後有幾方面因素的推動。第一是按照監管方要求，網貸的整治已進入收官階段；第二是去年11月互金整治小組發佈《關於網路借貸資訊仲介機構轉型為小額貸款公司試點的指導意見》，符合條件的網貸機構轉型小貸公司有了監管方的支持。

第三則是今年突發的新冠肺炎疫情，使得網貸機構原有業務維持更加困難，從而加速了清退轉型的步伐。

麻袋研究院高級研究員王詩強補充指出，大型網貸平台一般借貸餘額高，出借人及借款人較多，因此這類平台轉型退出需要的時間較長。

(旺報 )