翁章梁上午特別到家畜所擔任「一日暖男獸醫師」，體驗如何照顧奶貓，包含驅蟲、餵奶等。（呂妍庭攝）

翁章梁上午特別到家畜所擔任「一日暖男獸醫師」，體驗如何幫奶貓拍背、刺激肛門幫助排尿。（呂妍庭攝）

翁章梁上午特別到家畜所擔任「一日暖男獸醫師」，體驗如何照顧奶貓。（呂妍庭攝）

為鼓勵民眾認領養流浪犬貓與宣導尊重生命，縣府推出「浪我回嘉」專案活動。（呂妍庭攝）

嘉義縣家畜疾病防治所長林珮如鼓勵民眾參與「浪我回嘉」專案活動。（呂妍庭攝）

嘉義縣家畜疾病防治所最近救援貓咪數量大增，且多數是母貓死亡所遺留未開眼、未斷奶的奶貓，或是車禍受傷貓咪需專人細心照護，為照顧這群毛寶貝，家畜所人員化身奶媽、奶爸，每天定時餵養這些貓咪，並鼓勵大家認養，嘉義縣長翁章梁今4日特地來體驗如何照顧奶貓，包含驅蟲、餵養、製作副食品，甚至幫小貓拍背、刺激肛門協助排尿，讓他不禁感慨跟照顧小孩沒兩樣。

家畜所長林珮如表示，近日陸續接獲民眾通報，救了10多隻奶貓回家畜所，因幼齡動物需注意保暖，更要注意餵養食品與相關器具安全衛生，尤其奶貓需要少量多餐，每2至3小時得餵養一次，且除注意奶水溫度，後續還需要拍背、打嗝與刺激肛門協助排尿等，加上貓咪約2個月大斷奶，斷奶前就要提供輔助食品，讓同仁為照顧這群小小孩，花了相當多的心力。

翁章梁上午特別到家畜所擔任「一日暖男獸醫師」，體驗如何照顧奶貓，包含驅蟲、餵奶等，當聽到餵食後，還得幫奶貓拍背、刺激肛門幫助排尿，翁章梁忍不住直呼，「照顧奶貓像在照顧嬰兒一樣，工作人員辛苦了！」

為愛護動物並救治危難動物，縣府成立動物緊急救援專線，家畜所指出，108年成功救援犬貓148件，其中貓佔30件，109年至5月中旬已成功救援犬貓145件，貓約佔48件，分析這些救援案件中犬貓車禍約佔40％、水溝救援25％、捕獸鋏15％、其他如疾病或年老遭棄養等約佔20％，每隻救援回來的動物都會經過過家畜所獸醫師全天候特別醫療與照護，但在目前民眾通報案件數持續增加，導致所內人力吃緊。

為鼓勵民眾認領養流浪犬貓與宣導尊重生命，縣府推出「浪我回嘉」專案活動，經認領養毛小孩除完成三合一措施、多合一疫苗預防注射與體內外寄生蟲驅除，另提供寵物專用項圈及牽繩等，若認領養毛小孩不幸亡故，也免費提供包覆遺體的往生被及文疏，並協助處理身後事與寵物登記除戶作業，免費提供鼓勵措施多達13項，優惠措施全國第一。

「愛護動物是全民運動！」翁章梁呼籲，民眾以領養代替購買，更不可隨意棄養動物，應多利用縣府辦理下鄉免費絕育活動，積極為家中犬貓絕育，減少不預期生命出生，才是愛護動物的表現。

(中時 )