Sony Mobile旗下首款5G旗艦手機「Xperia 1 II」（讀法Xperia One Mark Two）今（4）日在台正式亮相。Photo Pro相機模式首度導入Sony Alpha相機的使用介面，手動設定更靈活。6月6日新機就正式啟動早鳥預購（至6月14日止），帶著它，體驗5G時代正是時候！

Xperia 1 II搭載主相機三顆鏡頭皆是1200萬畫素，分別是16mm超廣角、24mm廣角與70mm望遠三種焦段，涵蓋了智慧型手機經常拍攝的焦段，更能按著心意自由拍攝。24mm廣角與70mm望遠鏡頭都支援快速對焦感光元件以及OIS光學防手震，能帶來更穩定的拍攝效果。功能上，Xperia 1 II最新搭載即時眼部追蹤對焦、每秒20張自動對焦自動曝光高速連拍，三鏡頭都由蔡司光學專調教，並有3D iToF側距感測器，讓對焦速度與準確性更為提高。除拍攝人像時的眼部對焦技術，本次也增加動物即時眼部追蹤對焦技術，拍攝毛小孩更輕鬆！

相機介面也全新加入Photo Pro專業單眼相機模式，直接將Sony Alpha相機介面導入手機，讓使用者透過此模式彷彿在使用Alpha相機一樣，可支援Auto、P、S、M四種模式，手動調整ISO、快門速度都變得更直覺。手機中繼承自Sony專業電影攝影機CineAlta的Cinema Pro功能也再度進化，支援[email protected]，也可錄製21:9的4K HDR影片。再搭配Sony獨特的智慧風切聲過濾技術，可以在錄影時更為清晰。

Xperia 1 II搭配6.5吋21:9 CinemaWide 4K HDR OLED螢幕，採用10 bit色深的螢幕畫質，色彩顯示更細膩。螢幕不僅支援標準模式，還支援導演模式，可以重現專業螢幕的色彩，此外也新增支援「自定義白平衡」功能，更適合專業工作者。

音效上，機身具備3.5mm耳機孔，搭配前置立體聲雙喇叭，搭配全新的360度實景音效以及DESS Ultimate數位音質還原技術。手機也可直接聆聽Hi-Res高解析音樂，並支援LDAC高音質音樂無線傳輸技術，能滿足愛聽音樂的權重。

Xperia 1 II獨有的21:9螢幕，遊戲模式搭升級支援「競賽模式」（可關閉來電提示等介面），還有全新的H.S電源控制功能，可單單使用充電線給電來應付手遊耗電（不對手機電充電），進一步控制手機溫度，並維持高效，並且能進一步維護電池壽命。基於生態系的廣大資源，Xperia 1 II透過藍牙可輕鬆跟PS4 DUALSHOCK 4遊戲手把配對，讓手遊操控更給力。搭配HDMI輸出到電視，就能享受大螢幕玩遊戲的體驗！

Xperia 1 II是Sony第一支支援5G的手機，搭載高通Snapdragon 865處理器，搭配8GB RAM+256GB RAM，支援n1、n3、n28、n78、n77（未來要透過軟體升級才可支援n77）頻段，並具備EN-DC、DSS(Dynamic Spectrum Sharing)等5G網路技術，也支援Wi-Fi 6。(當NCC認證開放以及電信商公告開通5G業務後，Sony Mobile將會儘速透過軟體升級，開啟5G相關功能)。

Sony Xperia 1 II具備IP65/68防水防塵等級，前後都搭配康寧大猩猩玻璃，提供「耀黑」、「羽白」、「鏡紫」的機身顏色。4000mAh電池支援PD快速充電與Qi無線充電，搭配AI支援的Bettery Care電池保護技術，可以延長電池壽命。

Sony Xperia 1 II 預購方案。（黃慧雯攝）

Sony宣布在6/6開放Xperia 1 II預購，至6/14止，在Sony Mobile行動通訊專賣店、Sony專賣店、特選神腦店中店，還有線上的Sony線上旗艦店、PChome購物、Yahoo奇摩購物中心、momo購物網、東森購物網以及指定店家，預購都能獲得2500元配件購物金或是購物金搭配配件組的優惠。Xperia 1 II空機35990元，電信方案即將公佈。

另外，6/5-6/7 Sony Mobile還在華山文創園區西1館舉辦Xperia 1 II粉絲體驗會，以及賞機同樂體驗會（6/6 15:30-18:00、6/7 12:00-18:00），粉絲可把握時間提前體驗！

(科技)