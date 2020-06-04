行政院正式拍板，端出刺激消費的「振興三倍券」，強調民眾花1000元可換得3000元，不過由於使用方法及附帶條件複雜，許多民眾霧煞煞，到底哪邊可以用？哪邊不能用？到現在還是一頭霧水。

振興三倍券領取及使用方法，近日成為各界關注焦點，資深媒體人羅友志在臉書發文詢問「酒店可以用振興消費券？那我叫一個小姐會來三個嗎？快樂也會三倍嗎？」羅友志臉書發文神邏輯引起網友狂笑，紛紛留言回應「三盤水果就沒了吧」、「還沒摸到大腿小姐就轉枱了」；還有人反嗆「哥可以三倍長嗎？」「你叫的是三倍雞嗎？」、「你的身價叫10個都沒問題」。

根據規劃，振興三倍券基本上吃喝玩樂都能使用，包含實體店面、護髮、美甲、餐廳、百貨公司、夜市、市場、旅遊住宿等都適用；但有11類不得使用，包括電商網購、繳稅、繳罰單、規費、菸品、保單、股票、國民年金、卡費、禮券、儲值等，以免違背限期消費的原意。

※中時電子報關心您：喝酒過量，有礙健康

※中時電子報提醒您：酒後不開車，安全有保障

(中時電子報)