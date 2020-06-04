政院今天通過「領航企業研發深耕計畫」優先推動三大核心科技「新興半導體」、「新世代通訊」、「人工智慧」，經濟部次長林全能表示，政府希望提供國際大廠來台投入研發深耕計畫，未來7年政府將提供偷逾百億補助研發，但廠裕的自籌款需有50％，政府補助將視投資金額及帶動增加就業人數而定，申請須知6、7月會出爐。

林全能表示，政府希望提供國際大廠來台投入研發深耕計畫，未來7年政府也會提供逾100億補助，但投入不是只有政府出錢，產業及廠商也要積極投入，50％的自籌款就是希望廠商投入也要超過5成，政府的補助最高5成，補助成數端賴廠商提出的技術層次，帶來關連價值的創造等來做為補助金額的訂定。

他說，申請將以「專案審核」方式進行，重點是要具有價值創造、領導性核心開發，及帶動關聯性價值創造，這是核心重點，當中條件包括投資金額及帶動增加就業人數。經濟部也說，申請須知最快6、7月會出爐。

經濟部為吸引國際大廠結合國內產業鏈加速佈局臺灣研發體系，強化我國產業領導性技術研發實力，引領台灣轉型為研發創新強國，預估未來每年將影響超過400億元前瞻研發投資及6350位研發與營運人才，可接軌國際舞台，加速青年創業，推動台灣產業新藍海。

經濟部預估，在新興半導體之產業鏈發展下，將帶動2025年產值468億台幣、衍生應用4000億台幣；新世代通訊產業涵蓋開放式5G網路新架構、電信級網通產品等，估計相關產值在2025年達到5700億台幣；帶動台灣人工智慧產業解決方案在2025年產值達3600億台幣，打造產業AI化附加價值到2025年累積達7500億台幣。

(中時 )