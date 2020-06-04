英國泰晤士報高等教育特刊公布「2020亞洲地區最佳大學」排名，亞洲大學與中國醫藥大學組成的「中亞聯大」雙雙入榜，其中，中醫大排名第89名、全台第5；亞洲大學位居亞洲地區第146名、全台私校第3名，更是非醫學類私大第1名。

「2020亞洲地區最佳大學」排名今年共有30國、489所學校上榜，亞洲大學位居全台第10，是進步最多、最快的大學。校長蔡進發指出，亞大在教學、研究、國際聲望等5項評比中都有顯著成長，未來將持續努力。

校長蔡進發強調，亞洲大學附屬醫院3年前啟用，提供中部地區緊急醫療救護，再加上亞大成立精準醫療中心、AI學院及AI研究中心，與中醫大、亞大醫健學院、資電學院合作推展AI精準醫療，帶動臨床醫學與生命科學領域研究，成效有目共睹。

國際學院院長陳英輝表示，亞大吸引28國、1056位國際學生就讀，每年並有近千名師生出國研修、實習或交換學生等，國際移動力強；學校109年度向教育部申請「新南向學海築夢」等補助經費達1900多萬，未來一年可提供340名學生出國進修。

校方強調，亞大近6年分別獲英國泰晤士報高教特刊、上海交大、英國QS、美國新聞與報導等國際大學排名，更於英國泰晤士報高教專刊2020世界大學專業排名中的「臨床醫學與健康」領域位居全台第9名、躋進世界500大。

(中時 )