新竹豐邑喜來登飯店利用此波疫情，投入2億元預算，啟動營運十年來最大規模的改裝，第一波改裝投入5,000萬元更新宴會廳等設備，並在2024年前陸續改裝客房，在後疫情時代保持市場競爭優勢，同時也陸續推出各種住房、餐飲優惠，爭取疫情趨緩後大增的客源。
新竹喜來登擁有770間客房，是全台規模最大的飯店之一，因應萬豪國際酒店集團旗下喜來登品牌全面更新，導也因疫情衝擊觀光住房及宴會、餐飲，自今年初起，陸續完所有客房的衛洗麗便座及客房門鎖系統全面更新，同時也大規模翻新大宴會廳，打造730吋大型液晶牆、245吋液晶牆及Full HD雷射投影機等沉浸式影音體驗，提供商務會議、喜宴等更好的宴席與會議環境。
新竹喜來登表示，台灣觀光產業經歷疫情衝擊與考驗，更讓企業反思提升品牌及產品力的必要性，以保持市場競爭優勢。
近期國旅出遊、家庭聚餐已於週末假日湧現人潮，新竹喜來登飯店住房以國際商務客為大宗，這波疫情最嚴峻時，住房率約僅跌到二、三成。
新竹喜來登表示，雖然出入境仍未解封，不過隨著國內商務客住宿需求回穩，國旅客源更是在疫情趨緩後大量增加，近來周末住房率多已回升至七成左右，特別國旅客源在周五住房需求急劇增加，端午連假訂房也達到六成左右。餐飲部分，一些今年因疫情取消春酒客戶，都已搶先預訂明年尾牙、春酒，宴會訂單也大幅成長。
(工商 )
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