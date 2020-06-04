為搶攻6/7疫情解封的第一個假日，台中Outlet業者爭相推出節慶購物節搶攻解封後的採購商機！其中，日曜天地Outlet將舉辦「美國月」，號召30個美國品牌響應推出「買一送一」促銷；此外，麗寶Outlet Mall自6/6-6/28舉辦「麗寶義大利節」，知名精品最低下殺1折起。

麗寶Outlet表示，麗寶義大利節期間，每週六邀請專業外國舞者踩著高蹺、戴著面具，帶領消費者感受有世界三大嘉年華美譽的「威尼斯面具嘉年華」遊行；此外，全館消費滿額好禮三重送，義大利狂野派精品Cavalli下殺1折起，GUCCI、FENDI等品牌配件祭出35折起，讓喜愛義大利品牌的消費者們，不用出國就可享採購的樂趣。

麗寶Outlet表示，延續去年叫好叫座的「麗寶義大利節」活動，今年剛好遇到6/7疫情解封首日，因義大利國慶日是6/2；而根據東方線上網路調查顯示，全台民眾在解封後，最想做的前三件事情分別是國外旅遊、國內旅遊、外出用餐及逛街。

因此，麗寶Outlet Mall今年大手筆回饋，全館累積消費滿2,000元送氣泡水1瓶；滿8,000元送馬拉灣入園券；滿1萬元送冰品兌換券；玉山麗寶聯名卡友或持馬拉灣當日票根還可享滿額好禮2倍送。

素有義大利狂野派精品之稱的Cavalli，洋裝、小羊皮衣紛紛祭出1折超優惠價；同樣義式品牌GUCCI推出皮革經典logo墨鏡，FENDI則是推薦塗鴉邂逅時尚腕錶，下殺35折起。

另外，全館運動知名品牌Nike、adidas、New Balance、Fila等超過60家運動品牌、還是男女裝潮流服飾-Life8、Jack&Jones、ROOTS、GUESS等上百個品牌，下殺2折起的優惠。

此外，麗寶樂園渡假區內，歡慶20週年的馬拉灣水樂園，舉辦「馬拉20 Cool浪慶典」 即將於6月13日開園，祭出超級好康優惠，就是要讓消費者體驗夏天最瘋狂、最好玩的消暑樂趣。

(工商 )