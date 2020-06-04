受新冠肺炎疫情與相關封鎖措施影響，馬來西亞4月進口疲弱，而出口更加疲弱，使該國當月貿易收支出現1997年10月以來第一個赤字。

馬來西亞國貿與產業部門周四公布，4月出口年減23.8%，進口年減8.0%，貿易赤字為35億令吉（ringgit）。因新冠肺炎大流行打斷全球供應鏈，該國4月總貿易額年減16.4%，為1333.4億令吉。官員表示，與新加坡、泰國、印度、美國、日本、越南及沙烏地阿拉伯的貿易衰退情況尤其明顯。

製成品出口大減23.4%，是4月出口下滑的主因，此類商品占該國整體出口的85.5%。

在電器與電子產品，以及石化產品出口成長帶動下，馬來西亞4月對主要貿易夥伴中國的出口反彈4.2%。受電器電子產品與光學科學設備出口下滑拖累，馬來西亞4月對美國出口大減31.1%。

今年1~4月馬來西亞出口年減5.5%，進口年減1.2%，貿易順差為334.7億令吉，年減29.9%。

(時報資訊)