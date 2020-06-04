因應新冠肺炎疫情，國立中興大學取消今年校級畢業典禮，改以戶外琺瑯書畫展表達對畢業生最大祝福。（林欣儀攝）

受新冠肺炎疫情影響，全台多所大學取消今年畢業典禮，卻難免留下遺憾。為讓畢業生能擁有美好的回憶，國立中興大學舉辦全國首創的「戶外琺瑯書畫特展」，邀畢業生穿上學士服與校長合影，宛如一場另類畢業典禮。

站在興大每年舉辦畢業典禮的惠蓀堂前，畢業生穿上學士、碩士服，站在豔陽下與校長薛富盛合影，現場氣氛溫馨。興大指出，基於防疫考量，今年取消校級、院級畢典，因近日來疫情趨緩，特別鼓勵系所自辦小型畢典，目前全校已有38個學系將於本周或下周自辦畢典。

以「與風日同行－琺瑯書畫藝術聯展」的形式取代傳統畢業典禮，並於惠蓀堂外空間陳設9位藝術家創作的26幅大型創作，薛富盛說，以往畢業典禮多在室內舉辦，今年藉由結合藝術的展場，除將大地作為藝術展覽場域，也邀畢業生參加，是表達對畢業生最大的祝福。

榮獲興大傑出畢業生獎項、材料系博士生李佳峻說，畢業典禮只是一個儀式，學校雖取消典禮，但以結合藝術聯展、配合疫情舉辦的方式，也是另一種紀念。

佶鑫琺瑯總經理王義順表示，一般藝術品因不能受風吹雨打，無法在戶外展出，但這次展出的藝術家將不可能變可能，以各種色調的琺瑯媒材創作畫作、書法等，具有耐腐蝕、耐水等特質，盼提供畢業生嶄新的藝術體驗。

(中時 )