蔡淑臻、莊凱勛3日一起受訪。（興揚電影提供）

蔡淑臻、莊凱勛3日一起受訪。（興揚電影提供）

蔡淑臻在《噬醉者》飾演寂寞人妻。（興揚電影提供）

蔡淑臻、曹晏豪劇中幽會。（興揚電影提供）

莊凱勛飾演更生人。（興揚電影提供）

莊凱勛與蔡淑臻在去年的公視影集《噬罪者》，演活更生人王翔與寂寞人妻唐娟，兩人皆被報名角逐今年金鐘獎，蔡淑臻3日受訪時坦言劇中與曹晏豪的「車震」戲，是她從影以來最大尺度。她透露原本對親密床戲一直有陰影，10年前拍《犀利人妻》一場她強吻溫昇豪的戲時，「我以為要真的吻，我還伸舌頭！他當下沒說什麼，我事後才發現，原來吻戲不用把舌頭伸到對方嘴巴裡！」

蔡淑臻不好意思地說，她是若干年後看同戲演員拍吻戲，以及電視上看到吻戲好像都沒伸舌頭，跟別的演員聊天才發現：「原來在台灣拍吻戲沒有要伸舌頭啊！連好萊塢也不見得伸舌頭！」被問當時溫昇豪的反應，她羞紅臉笑答：「他有用牙齒擋住！沒有要把嘴巴張開。我心裡還覺得為什麼被擋住，當下有點受傷！」她猜想溫昇豪可能覺得她是對戲劇投入，「殊不知我就是個生手！」後來即使兩人很熟了甚至成為同門，她也沒跟溫昇豪聊過這段往事，覺得不好意思。她坦言那時覺得演員好像不能所有事情都問，「好像問了就是會被當傻子，怎麼連這種事都需要問！」

蔡淑臻透露，她剛從模特兒轉戰演員時，原本要參演陳以文導演1998年執導的電影《果醬》，原本都已完成試鏡、定裝，也得知有需要裸背的床戲，她告訴自己「這是當演員必經的路」，就沒想很多，事後卻愈想愈害怕到受不了，只好跟經紀人說對不起，婉拒演出，她承認自己嚇到逃跑實在很沒種，也一直對親密床戲有陰影，沒想到事隔20年，直接在《噬罪者》跳級「車震」火辣演出，演藝生涯有了大突破。

她說，拍親密戲男生比女生會有更多顧忌與心理障礙，即便很專業也是會尷尬，因此當時與曹晏豪從開拍前的讀本就已經開始在暖身，她會主動拉近跟他的距離，例如一場看夜景需要摟肩摸腰的戲，「我先去抱他，跟他說你可以放心、相信我，抱他抱了一分鐘，讓他覺得手放在我身上是很自然的事，不會被誤會，兩人就比較放開了」，拍車震激情戲前，她也僅跟曹晏豪說「你手要放哪裡都可以，不要把我內衣弄掉就好！ 」 她覺得這角色有幫助她，「只要進入這角色，就沒想那麼多，我也不像當年那麼青澀了」，且曹晏豪也幫了滿大的忙，「這場戲我幾乎是被動的，但鏡頭前我看起來是主動的。是他讓我坐在他腿上，他腿一直動，我其實都沒有動，只要配上聲音就好」。

莊凱勛聽蔡淑臻聊起吻戲、親密戲經驗，有感而發地說，很羨慕拍那種很唯美的戲，「為什麼我每次都是要依依啊啊那種！每次要的都是衝撞、激烈的！」莊凱勛過去在不少作品演過多場激烈床戲，《樓下的房客》演出更是令人印象深刻，他打趣喊：「我應該是台灣男演員裡面，第一個要把衣服一件件穿回來的。」他現在會慎選劇本，「不然這一兩年都是接到那種在廁所、又要性侵又要幹嘛的，沒有驚喜。」一旁的蔡淑臻分析：「因為你的外型就是有種原始的霸氣野性！」

至於拍吻戲有沒有伸舌頭，他說自己沒注意過這件事，也不把注意力放在舌頭上面，但這部戲中難得跟夏于喬有唯美吻戲，「我學聰明，都會先問導演，要到什麼程度，有些要去『很遠』的就要先問清楚」。

莊凱勛今年事業運旺，絲毫未受新冠肺炎疫情影響，去年底拍公視《天橋下的魔術師》，戲殺青後緊接到台中拍攝何潤東執導新戲《誰在你身邊》，8月又將進新劇組《塵沙惑》，將一路忙到耶誕節前都無法休息，也無法常陪剛滿2歲的兒子，只能天天視訊，就連大家推薦的《想見你》、《誰是被害者》等好戲都沒時間欣賞。

金鐘入圍常客的他，曾以《回家路上》拿下金鐘迷你劇男主角獎，今年再度因《噬罪者》被看好是角逐金鐘視帝大熱門，他表示還是會期待，但現在的期待已經跟小時候不一樣了，他希望如果有機會上台的話，是運用自己的一點影響力，幫在幕後工作、成就角色的幕後人員說一些話。

曾三度入圍金鐘獎的蔡淑臻也坦言對金鐘獎「當然有期待」，她覺得有幸能能入圍的意義就是被肯定是「不錯的演員」、「大家趕快來用」的品質保證，畢竟有很好的故事、角色，也要交給可以信任的演員！

(中時 )