搶攻6/7解封後的購物商機，豐原太平洋百貨金門物產展今（4）日起至6/16正式展開，今年特別以瀕臨絕種的珍貴Q萌吉祥物「小水獺」遊金門形式介紹金門景點及美食，藉由小水獺可愛的形象一改以往金門戰地的嚴肅氛圍，將以活潑的形式營造金門古城新風貌。

金門展今日開幕式，除了Q萌的小水獺現身帶民眾遊金門外，還有太平洋百貨吉祥物「美人魚」共同擔任此次的兩大海洋大使，一同宣導「保育水獺」、「永續海洋」的觀念，並邀請欣欣幼稚園的小朋友於現場進行海洋寶貝舞蹈表演，為揭幕儀式增添活潑、歡樂的氛圍。

另外，豐原太平洋百貨也提供開幕好禮，參加金門展開幕式就送「金門展抵用券」，現場人潮眾多，民眾搶排隊拿好禮！

太平洋百貨行銷部副理林幽蘭表示，金門物產展今年百貨界獨家販售「金門酒廠2020 總統就職紀念酒—58度520辣台妹金門高粱酒」，6/4起只開放APP或吉利卡限量搶購，6/13更有壓軸預購造型奇特的「56度辣台妹金門高粱酒—彩繪版／精裝版」，頗受藏家級玩家的矚目！

另外，金門展更推出眾多好康大放送，尤其金門限定直送的小水獺系列贈品萌度破表，首四日（6/4~6/7）持APP/吉利卡於金門展單筆消費滿1000元，就可玩「小水獺轉轉樂」，多樣金門好禮等民眾來拿！6/4~6/16持APP／吉利卡於全館單筆消費1000元即可加價購金門當地超熱門的「水獺娃娃鑰匙圈」。

6/4~6/16金好運抽大獎，持APP／吉利卡於金門展累計消費滿1000元可抽「金醇珍釀高粱酒」及「摯愛陳年高粱酒」；6/13~6/14於金門展不同櫃位消費集滿3點，贈送「小水獺鑰匙圈」。

(工商 )