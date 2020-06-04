作品栩栩如生。（楊漢聲攝）

內容以原住民文化為主。（楊漢聲攝）

中央前瞻計畫補助2億9920萬元要改站台東火車站周邊道路，在火車站附近鐵路局建物牆面也將打造1幅長18公尺的藝術釘畫，內容以台東傳統原住民文化為主，由藝術家與台東女中學生攜手合作，將成為迎接全球旅客的最佳門面。

豔陽高照台東女中美少女們揮汗如雨拿起鐵鎚及剪刀在教室外走廊創作，將鋁罐剪下做為素材，釘上木板拼出美麗創作，達悟、阿美、布農等6族人物栩栩如生「躍然紙上」讓人驚嘆。

美術班指導老師康毓庭表示，整個作品由學生自行發想，內容以台東在地原住民文化為主，將整幅創作分為6個區塊，由6組同學分工合作，初步討論就激盪出不同idea，也針對原住民文化做了深入考究相當具有意義。

康毓庭強調，由於創作釘畫需要使用大量飲料鋁罐，不少校友接到消息，還特別送來學校，甚至連絕版已久的飲料都被找出來，如此單純創作卻能匯集大家的心，讓「創作不只是創作」。

台東女中二年級陳同學說，首次接觸釘畫，裁剪鋁罐時相當不易，要拿捏色塊及形狀，手有人還會被割傷，雖然辛苦但看著作品慢慢成型，極有成就感，尤其之後會擺放在火車站附近，代表台東迎接往來旅客，更加倍感光榮。

(中時 )