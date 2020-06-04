林森錢櫃大火，燒出北市府公安稽查疑慮，北市議員郭昭巖4日質詢，大火已至今超過1個月，但如今上北市府、消防局、建管處的網站搜尋不合格場所的數據，仍未有統一資料，更證實市府橫向聯繫有疏漏。副市長黃珊珊答詢，月底前會處理好。

郭昭巖指出，市長柯文哲在5月初專案報告也有提到，消防局、建管處的橫向聯繫有疏漏，坦言要檢討稽查制度，但至今消防局、建管處在聯合稽查所公布的資料，依舊多頭馬車、各做各的，她點進消防局網站連結搜尋，公告顯示聯合稽查有4家場所不合格，但建管處網站寫的不合格場所卻是2家，北市府首頁的公共安全專區又顯示6家，到底哪個局處資料正確？

郭昭巖表示，還有另一份資料，消防局在「重大安全檢查不合格場所」的清冊上，最早列稽查到不合格的資料還停在2月，現在都6月了，還不更新，資料如此不統整，也沒提到不合格的項目在哪，資料這麼多問題，市要如何保障消費者的公共安全，市府到底有沒有做到監督管理。

黃珊珊答覆，正在檢查聯合稽查制度，首先會彙整，再進行第2次聯合稽查試辦，這個月底前會辦妥，現在正在做新網站的整合，屆時新的稽查資料會直接在第2天出來，尚在測試中。

「太慢了！」郭要求，應統一在北市府網站首頁，就可直接點進連結，不要到分一堆連結，希望盡快改善。

(中時 )