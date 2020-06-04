5月底，騰訊集團發佈一則公告，《關於規範公眾號內虛擬支付行為的公告》，其內容是，由於iOS對開發者的相關管理條列，微信公眾號內將斷供iOS端虛擬支付業務。虛擬支付業務主要指的是充值、VIP會員等非實物商品。所以，蘋果手機的用戶將不能通過微信支付來進行虛擬交易。

騰訊此舉對蘋果無疑是個重大打擊，而華為也將受益。騰訊虛擬支付業務主要指的是充值、VIP會員等等非實物商品。新規是基於對於蘋果手機開發者的規範管理，但從客觀角度分析，這也給蘋果和蘋果手機用戶造成了不小的影響範圍。這個規定一出，蘋果手機的用戶將不能通過微信支付來進行虛擬交易了，也就意味在微信的生態圈中知識付費的業務，蘋果用戶都無法使用，這對蘋果用戶來說是一個很大的麻煩。不過iOS版的微信支付仍可用在實物支付，也就是掃碼付費功能還是存在。

分析人士認為，騰訊此舉雖然不等同於全面「斷供」蘋果，但對蘋果依然是個巨大的打擊。消費者在購買蘋果手機時，心中將不得不有所思量。不少蘋果用戶直接感慨：這是逼著我們換華為啊！

騰訊這個動作雖然是幫了華為一把，但真正關鍵點還在iOS系統中，APP裡一旦進行虛擬支付時都需要額外「收稅」。比如購買微信表情包、會員、虛擬貨幣充值等等，虛擬支付的時候要通過IAP管道，蘋果將抽走開發者30%的收入。據了解，騰訊方面一直對這個「霸王條款」不滿，兩家也交談了很多次，這次騰訊微信狠下心來才有了以上的條款。

有一位網友針對微信新規發佈了意見，表示騰訊果然沒有讓我們失望；支付寶和微信聯手，就可以讓蘋果淡出國內市場。近年來華為頻頻遭到美國打壓，近期因晶片斷供問題更是面臨生死關頭。此次騰訊的新規，無疑對華為來說是一個重大的利多。也有網友表示，只要支付寶跟微信從Apple Store下架，iPhone在大陸就毫無市場，不必用關稅或禁止進口手段。而目前只是禁用虛擬支付，打擊面還是有局限。

(中時電子報)