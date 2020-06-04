新疆女神古力娜扎因擁有精緻五官和姣好身材，出道後就受到不少關注，不過人紅是非多的她惡評不斷，近日她上節目時，憶起遭網路霸凌的過往，也忍不住在鏡頭前落淚。

古力娜扎出道時就有「北影校花」、「新疆維納斯」的封號，不久後因演出《軒轅劍之天之痕》走紅，更與迪麗熱巴、佟麗婭、麥迪娜並列「新疆四美」，不過人紅後伴隨而來的是負評不斷，尤其她2015年認愛男星張翰後，頻遭受攻擊，幾乎做什麼、講什麼都是錯的。

近日她上節目《親愛的請放鬆》透露，那段時間她害怕到做任何事都要深思熟慮，「我那個時候很不自信，我最討厭的就是我那個時候的階段」，連說句話都要想，是不是一說錯「全世界的人都會討厭我。」她講到都忍不住落淚。

另外，她曾在《偶像來了》節目中，一度因為網路壓力而在來賓們面前爆哭，當時引來不少爭議，她也解釋因為從小就是幸福小孩的她，一路以來也挺順利，但那時候父親過世了，網友竟留言「你的父親是你剋死的、「你就等著在太平間見你媽吧！」

「你可以罵我醜、罵我演技不好，你什麼都可以罵我」，但這種惡言讓她無法忍受。古力娜扎媽媽之前也曾透露，女兒因為網路言論壓力大到掉髮，「頭髮掉到滿地都是，地磚全是頭髮」，可見她承受多大的壓力。

(中時電子報)