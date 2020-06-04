辛尤里發文抱怨。（圖／翻攝自yui_xin_ IG）

網紅辛尤里有「巨乳女模」封號，她以誘人的F罩杯身材擄獲不少粉絲，最近她透露坐高鐵從台北赴台中，作風大膽的她裡面只穿了件低胸小可愛，再套上一件薄外套，饅頭雪乳2/3全露，引來許多人關注，還有路人一路尾隨騷擾她，猛喊「好大」。

辛尤里過去曾被網友質疑是假奶，她隨後大方承認做過隆乳，更說「我喜歡我假奶」，不諱言是人工美女，自揭曾維修眼睛、鼻子，也分享做的是自體脂肪隆乳，才讓F罩杯不斷升級，她回憶第一次做隆乳是接受代言活動邀請，放入矽膠後因身體太瘦加上胸部有缺角，讓她動了再次維修的念頭。

辛尤里坦言，因沒辦法再次忍受術後疼痛，她便找上另一家醫生，抽大腿脂肪補胸部，「所以變得超水滴又軟」。最近她自曝去坐高鐵，抱怨被路人跟隨，無奈寫下：「可以以後不要一直偷跟著我，還在我耳邊說好大好大好大嗎，我也知道很大，所以不用再提醒我了」。

(中時電子報)